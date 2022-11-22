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    Rusya'nın ikinci seferberliğe hazırlandığı iddiası

    Rusya'da 21 Eylül tarihinde başlayan kısmi seferberliğin sona ermesinin ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın yeni seferberlik hazırlığında olduğunu iddia etti.
    • 22.11.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:13
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    Rusya'nın ikinci seferberliğe hazırlandığı iddiası

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kıdemli danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu.

    Gerashchenko, Rusya’nın ocak ayında 500 ile 700 bin rezerv kuvveti kapsayan ikinci seferberlik ilanına hazırlandığını söyledi.

    "Daha önceki 300 bin kişi zaten öldürüldü"

    Gerashchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya, ocak ayında ikinci seferberlik ilanına hazırlanıyor. Plana göre 500 bin-700 bin rezerv kuvveti kapsayan taslak hazırlıyor. Daha önceki 300 bin kişi zaten öldürüldü, yaralandı ya da demoralize edildi. Rus halkı, yetkililer hakkında sessizce mutsuz olmaya başlıyor. Övülen ordularındaki kayıpları anlayamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

    Rusya nın ikinci seferberliğe hazırlandığı iddiası #1

    Kısmı seferberlik ilan etmişti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında, kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu.

    Seferberlik ilanı ülke halkında paniğe yol açmış, bölge halkı sınır kapılarına akın etmişti.

    Rusya nın ikinci seferberliğe hazırlandığı iddiası #2

    Yaş ortalaması yüksek kesim orduya katıldı

    Genç kesim ülkesini terk ederken, yaş ortalaması yüksek olan binlerce Rus ise orduya teslim oldu. Askerler orduya dahil edilerek eğitim almaya başlamıştı.

    Rusya nın ikinci seferberliğe hazırlandığı iddiası #3


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