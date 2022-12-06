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- Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te saldırı: 3 ölü
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te saldırı: 3 ölü
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
- 06.12.2022 - 20:51
Donetsk, Ukrayna'nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.
Bölgenin sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.
3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
AA'nın aktardığı bilgilere göre açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.