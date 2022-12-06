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    Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te saldırı: 3 ölü

    Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
    • 06.12.2022 - 20:51
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    Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te saldırı: 3 ölü

    Donetsk, Ukrayna'nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

    Bölgenin sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

    3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    AA'nın aktardığı bilgilere göre açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

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