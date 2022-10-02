Rusya'nın ilhak ettiği Lyman Ukrayna kontrolüne geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin Rus askerlerden tamamen temizlendiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya giriliyor...

Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna'nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Rusya, çekildiğini duyurmuştu

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman şehrinden askerlerini çektiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lyman'da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtmişti.

Lyman'ın önemi

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip. Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olarak belirtiliyor.



