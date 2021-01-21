Euro
8.9939
0.09%
Dolar
7.3971
-0.3%
Altın
444.92
-0.18%
Borsa
1.577
0.48%
Bitcoin
243.841
-7.48%
EXEN Coin
18.35
-5.46%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Rusya'nın ilk Su-57'si, ülkenin güneyine konuşlandırıldı

    Uçak, Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildi.
    • AA
    • 21.01.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın ilk Su-57'si, ülkenin güneyine konuşlandırıldı

    Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağı, ülkede konuşlandırıldı.

    Rusya'nın Habarovsk şehri yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde bulunan Komsomolsk-na-Amure Uçak Tesisi'nde üretilen ilk seri Su-57'nin, Rus ordusuna teslim edildiği belirtildi.

    2021'DE HEDEF 5 UÇAK

    Uçağın, ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildiği bildirilen açıklamada, "Yıl sonuna kadar 5 adet 5. nesil Su-57 savaş uçağı Komsomolsk-na-Amure tarafından Rus ordusuna teslim edilecek." denildi.

    Açıklamada, uçağın hangi şehirde bulunduğuna dair detay paylaşılmadı.

    Rusya nın ilk Su-57 si, ülkenin güneyine konuşlandırıldı #1

    2024 SONUNA KADAR 22 ADET TESLİMAT YAPILACAK

    Rusya Sanayi Bakanlığı bilgilerine göre, 2024 sonuna kadar 22 adet Su-57'nin Rus ordusuna temin edilmesi bekleniyor.

    Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57; uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir