Rusya'nın ilk Su-57'si, ülkenin güneyine konuşlandırıldı

Uçak, Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildi.

Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağı, ülkede konuşlandırıldı.

Rusya'nın Habarovsk şehri yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde bulunan Komsomolsk-na-Amure Uçak Tesisi'nde üretilen ilk seri Su-57'nin, Rus ordusuna teslim edildiği belirtildi.

2021'DE HEDEF 5 UÇAK

Uçağın, ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildiği bildirilen açıklamada, "Yıl sonuna kadar 5 adet 5. nesil Su-57 savaş uçağı Komsomolsk-na-Amure tarafından Rus ordusuna teslim edilecek." denildi.

Açıklamada, uçağın hangi şehirde bulunduğuna dair detay paylaşılmadı.

2024 SONUNA KADAR 22 ADET TESLİMAT YAPILACAK

Rusya Sanayi Bakanlığı bilgilerine göre, 2024 sonuna kadar 22 adet Su-57'nin Rus ordusuna temin edilmesi bekleniyor.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57; uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşıyor.