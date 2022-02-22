Rusya'nın kararı sonrası altın ve petrol fiyatları fırladı

Rusya'nın kararı sonrası altın ve petrol fiyatları fırladı

Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks bölgelerini tanıması sonrası altın ve petrol fiyatları hızla yükselmeye başladı. Brent petrolün fiyatı 97.21'i gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk'ın tanınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin'in ABD başta olmak üzere Batı'ya ve NATO'ya ilişkin mesajları piyasaları olumsuz etkiledi.

YÜZDE 2'Yİ AŞAN SERT DÜŞÜŞ

Akşam saatlerinde kapanan Avrupa borsaları Ukrayna krizinde artan gerilimle yüzde 2’yi aşan oranlarda sert düşüşler ile kapandı.

Avrupa’nın önemli borsalarından Paris CAC40 endeksi yüzde 2.04, Almanya’da DAX yüzde 2.07’lik kayıpla günü tamamladı.

Londra Borsası’nda FTSE100 endeksi yüzde 0.39 eksiyle kapanırken Madrid’te IBEX dün yüzde 1.18 kayıp yaşadı. Rusya’da MOEX endeksi yüzde 10.5 değer kaybetti.

ABD VE ASYA BORSALARI

Avrupa Borsalarını takip eden ABD piyasalarında Wall Street’in önde gelen borsaları da düştü. S&P500 yüzde 0.72, teknoloji hisselerinin ağırlıklı takip edildiği Nasdaq yüzde 1.23, Dow Jones endeksi ise yüzde 0.68 oranında geriledi.

Putin’in açıklamalarının ardından Asya piyasaların da da sert düşüşler yaşandı. Asya borsalarında kayıplar yüzde 1.4’ü aştı.

Rus rublesi Japon yeni karşısında 18 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

MART 2020'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Rus Rublesi, dolar karşısında da Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirerek 80 seviyesini gördü.

Bu durumda Ruble dolar karşısında yüzde 3.4, Ukrayna Grivnası ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI, ALTIN FIRLADI

Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara çıktı.

Son günlerde Rusya – Ukrayna gerginliği nedeniyle değer kazanan altının ons fiyatı Putin'in açıklamaları ile 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1911.56 dolara kadar çıktı.

Doğalgaz fiyatları ise yüzde 6 oranında yükseldi.