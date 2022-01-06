Rusya'nın Kazakistan'a yardım şartları

LPG zamlarıyla ülke çapında protesto gösterilerine sahne olan Kazakistan, Rusya'dan yardım talebi sonrası, Kırım'ın ilhakını tanıma, Rusça'nın resmi dil olması gibi şartlarla karşı karşıya kaldı.

Kazakistan'da tarihi günler yaşanıyor.

Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki yönetimin ülkede LPG fiyatlarına yaptığı zam hükümetin sonunu getrirken, zam karşıtı gösteriler rejimi hedef almaya başladı.

Hükümeti deviren, kamu binalarını basarak ateşe veren göstericiler, birçok şehri yağmaladı.

Hükümetin istifasından sonra olayların yatışmamasıyla OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken şimdiye kadar 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

RUSYA'DAN YARDIM ŞARTLARI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, göstericileri yatıştırmak için zamları geri çekmesi yetmedi. Eski sovyet ülkesi olan Kazakistan Rusya'dan gösterileri bastırması için askeri yardım talep etti.

Bunun üzerine Rusya masaya bazı şartlar koydu.

RUSÇA RESMİ DİL OLSUN

Buna göre Rusya, eylemleri bastırmak için Kazakistan'dan Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanımasını, Rusça'nın Kazakistan'ın 2. resmi dili olarak kabul edilmesini, ülkenin Rus harflerine dönüşünü ve ülkede Rus okullarına serbestlik tanınmasını istedi.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarından kareler