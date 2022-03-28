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    Rusya'nın Lutsk'ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor

    Ukrayna'nın Lutsk şehrinde dün Rus ordusu tarafından vurulan petrol deposundaki yangına müdahale devam ediyor.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 23:55
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    Rusya'nın Lutsk'ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor

    Rus ordusu tarafından dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lutsk kentinde bulunan petrol deposu vurulmuş ve depoda yangın çıkmıştı.

    Acil Durumlar Servisi ekiplerinin kontrol altına aldığı yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINDA

    Servis tarafından yapılan açıklamada, "27 Mart günü Lutsk şehrinde vurulan yakıt deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bu sabah saat 08.12’de kontrol altına alındı” denildi.

    Rusya'nın Lutsk'ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor - VİDEO

    Rusya nın Lutsk ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor #1

    Rusya nın Lutsk ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor #2

    Rusya nın Lutsk ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor #3

    Rusya nın Lutsk ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor #4

    Rusya nın Lutsk ta vurduğu petrol deposunda yangın sürüyor #5


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