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    Rusya'nın Lviv'e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO'nun kapısında

    Çeşitli uluslararası medya kuruluşları, NATO sınırına yakın bölgeye düzenlenen saldırıyı ilk sayfalarından aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:32
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    Rusya'nın Lviv'e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO'nun kapısında

    Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı düzenledi.

    Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'nin hedef alındığı saldırıda, 35 can kaybı yaşanırken, 134 kişi yaralandı.

    Hava sahasının kapatılmasını isteyen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, saldırının Avrupa Birliği-NATO sınırı yakınında gerçekleştiğine dikkat çekti.

    "SAVAŞ NATO'NUN KAPISINDA"

    Saldırı, uluslararası gazetelerin ilk sayfalarından okurlara aktarıldı. Inews'in haberinde, "Putin saldırıları, savaşı NATO'nun kapısına taşıdı" denildi.

    NATO topraklarına saldırı olması halinde karşılık verileceğine dair ABD'den yapılan açıklama aktarıldı.

    Rusya nın Lviv e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO nun kapısında #1

    POLONYA'YA 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA

    Times gazetesi, "Savaş, NATO sınırına ulaştı" başlığını kullanarak, NATO üyesi olan Polonya sınırına yakın noktaya düzenlenen saldırı sonrası ortaya çıkan bir fotoğrafa yer verdi.

    Rusya'nın vurduğu üssün Polonya'ya yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta olduğu, Putin'in Çin'den askeri yardım istediği kaydedildi.

    Rusya nın Lviv e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO nun kapısında #2

    30'DAN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

    Daily Exress gazetesi de benzer başlıkla saldırının NATO sınırlarına yakın bir bölgeye taşındığını yazdı.

    Gerginliğin "kayda değer" olduğu belirtilerek, saldırı kapsamında 30'dan fazla füzenin fırlatıldığı bilgisine yer verildi.

    Rusya nın Lviv e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO nun kapısında #3

    NATO SINIRINA YILDIRIM SALDIRISI

    Sun gazetesi, 35 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini "Putin, NATO sınırına yıldırım saldırısı düzenledi" başlığıyla okurlarına duyurdu.

    Haberde, "Vladimir Putin'in askerleri, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ni hedef aldı." denildi.

    Rusya nın Lviv e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO nun kapısında #4

    GUARDIAN: RUSYA SAVAŞI TIRMANDIRIYOR

    The Guardian, Rusya'nın NATO sanırına yakın bir noktaya düzenlediği saldırıyla savaşı tırmandırdığını kaydetti.

    Saldırı sonrası Washington'ın ve NATO'nun Moskova'yı uyardığı, bir Rus askeri sözcünün "180 paralı savaşçının ve bunun yanı sıra yabancı silahların" vurulduğu belirtildi.

    Rusya nın Lviv e saldırısı dünyada yankılandı: Savaş, NATO nun kapısında #5


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