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    Rusya'nın petrol tesislerinde yangın

    Bryansk şehrinde bulunan petrol tesislerinde, gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili sosyal medyada çıkan "Ukrayna tarafından saldırı yapıldı" iddiası doğrulanmadı.
    • 25.04.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:55
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    Rusya'nın petrol tesislerinde yangın

    Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk şehrinde bulunan petrol tesislerinde, gece saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Fokinsky ilçesindeki bir petrol tesisinden dumanların yükseldiğini aktardı.

    Yangın kontrol altına alındı

    Orta derece risk taşıyan yangın için bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Uzun süren yangın söndürme çalışmalarının ardından alevlerin, sabah saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı.

    Rusya'nın petrol tesislerinde yangın ViDEO

    'Ukrayna tarafından yapıldı' iddiası

    Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, yangının bir petrol tankerinde başladığı daha sonra geniş bir alana yayıldığı aktarıldı.

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili özellikle sosyal medyada çıkan "Ukrayna tarafından saldırı yapıldı" iddiaları, hem Rusya hem Ukrayna tarafından doğrulanmadı.

    Rusya nın petrol tesislerinde yangın #1

    Yangının çıkış nedeni araştırılacak

    Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırılması için bir inceleme başlatıldığını ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

    Yangın nedeniyle bölgedeki sivillerin tahliye edilmesini gerektirecek bir durum oluşmadı.

    Roket tesislere isabet etti

    Rusya’daki petrol tesislerinde çıkan yangınla ilgili önemli bir görüntü ortaya çıktı.

    Fokinsky ilçesindeki petrol tesislerinin hemen yakınında bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir roketin tesislere isabet ettiği ve alevlerin yükseldiği görüldü.

    O anlara ait görüntüleri paylaşan bazı Ukraynalı sosyal medya haber grupları, Rus petrol tesislerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine petrol sevkiyatı yapıldığını ve Ukrayna ordusu tarafından tesisin vurularak bu sevkiyatların önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

    Rusya nın petrol tesislerinde yangın #2

    Rusya nın petrol tesislerinde yangın #3

    Rusya nın petrol tesislerinde yangın #4


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