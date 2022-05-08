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    Rusya'nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri

    Ukrayna’nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.
    • 08.05.2022 - 17:28
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    Rusya'nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 75 gündür sürüyor...

    Ukrayna’nın Çernihiv şehrinde, 3 Mart tarihinde Rus ordusu tarafından bir okula  saldırı düzenlenmişti.

    Saldırıdan geriye kalan yıkım

    İHA'nın haberine göre; saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

    Saldırının ardından geriye enkaza dönüşmüş bir okul kalırken, büyük hasar gören binadaki sınıflarda yerlerde kitap, defter ve öğrencilere ait kıyafetler görüntülendi.

    Rusya nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri #1

    Rusya nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri #2

    Rusya nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri #3


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