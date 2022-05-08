- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri
Rusya'nın saldırdığı okulun enkaz görüntüleri
Ukrayna’nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.
- 08.05.2022 - 17:28
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 75 gündür sürüyor...
Ukrayna’nın Çernihiv şehrinde, 3 Mart tarihinde Rus ordusu tarafından bir okula saldırı düzenlenmişti.
Saldırıdan geriye kalan yıkım
İHA'nın haberine göre; saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.
Saldırının ardından geriye enkaza dönüşmüş bir okul kalırken, büyük hasar gören binadaki sınıflarda yerlerde kitap, defter ve öğrencilere ait kıyafetler görüntülendi.