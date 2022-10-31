Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev susuz kaldı

Kent halkının çoğunluğu, altyapının hedef alındığı bombardımanlar sonrası su sıkıntısı yaşamaya başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, son günlerde Rus ordusunun saldırıları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Saldırılar, askeri noktaların yanı sıra sivil altyapıyı hedef alıyor.

Pazartesi sabahı düzenlenen saldırılar, Kiev sakinlerinin büyük bir bölümünü susuz bıraktı.

Kiev'de ağır tablo

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte oluşan ağır tabloya dair kritik açıklamalarda bulundu.

Kliçko, saldırıların ardından Kiev'deki enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle şehir sakinlerinin yaklaşık yüzde 80'inin suya erişemediğini söyledi. Ayrıca şehirde yaklaşık 350 bin dairenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

"Tüketicilerin yüzde 80'i, su kaynağından yoksun kaldı"

"Uzmanlar, su işleri çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için harekete geçti." diyen Kliçko, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Kiev yakınlarındaki bir elektrik santralinde meydana gelen hasar nedeniyle başkentteki tüketicilerin yüzde 80'i su kaynağından yoksun kaldı."

Soluğu marketlerde aldılar

Kiev sakinleri, su kesintisi sonrası soluğu marketlerde aldı. Olası uzun süreli kesintilere karşı litrelik şişelerde su stoklandı.