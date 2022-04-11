Rusya'nın saldırılarında 183 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden çocuk sayının 183 olduğu öğrenildi.

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor.

Rus ordusunun sivil yerleşimleri hedef almasıyla birlikte çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

183 çocuk hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yüzlerce çocuğun da olduğunu belirten Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, "11 Nisan 2022 saat 08.00 itibarıyla Rus saldırılarının başladığı günden bu yana toplam 183 çocuk öldü ve 342 çocuk yaralandı." ifadelerini kullandı.

Denisova, Rus birlikleri Ukrayna’da saldırılarına devam ettiği için çocuklar arasındaki gerçek can kaybı sayısını belirlemenin artık imkansız olduğunu da belirtti.