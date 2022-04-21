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    Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti

    Ukrayna'daki Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı öğrenildi.
    • 21.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:44
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    Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.

    Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada ise 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

    Ukrayna'da 208 çocuk yaşamını yitirdi

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.

    Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.

    Rusya nın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti #1


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