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    Rusya'nın saldırısında Kiev yakınındaki petrol tank çiftliği vuruldu

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu açıklandı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 06:32
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 07:37
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    Rusya'nın saldırısında Kiev yakınındaki petrol tank çiftliği vuruldu

    Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

    Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

    YANAN TANK ÇİFTLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

    Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

    Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

    Rusya nın saldırısında Kiev yakınındaki petrol tank çiftliği vuruldu #1


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