Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.0197
-0.05%
Dolar
18.5848
0.05%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.771
-1.68%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Rusya'nın Ukrayna saldırılarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
    • 11.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın Ukrayna saldırılarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    Rusya, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından dün Ukrayna şehirlerini uzun menzilli seyir füzeleriyle vurdu.

    Ukrayna Acil Servisi'nden, dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

    Ölü sayısı 19'a yükseldi

    AA'nın haberine göre saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

    Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

    Rusya nın Ukrayna saldırılarda ölü sayısı 19 a yükseldi #1


    İç çamaşırsız poza beğeni yağdı!
    Medya

    İç çamaşırsız poza beğeni yağdı!

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı
    Ekonomi

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

    Görüş Bildir