Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı uydudan görüntülendi

Donbass’a askeri yığınak yapmaya devam eden Rusya’nın askeri varlığını gösteren bir uydu fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta, çok sayıda askeri aracın bölgede olduğu görüldü.

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim devam ediyor.

Yapılan tüm çağrılara rağmen, Ukrayna’nın doğu sınırındaki Donbass’a askeri yığınak yapmaya devam eden Rusya’nın, sınırdaki askeri varlığı uydudan görüntülendi.

Çok sayıda askeri aracın sınırda olduğu görüldü.

Ayrıca bölgede havan topları görülürken, kurulan çadırlar askerlerin bölgede uzun süre kalacağı izlenimi verdi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

30 Mart tarihinde meclis konuşmasında Ukrayna sınırına Rusya’nın yaklaştığını söyleyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, tehlikenin kapıda olduğunu ifade etmişti.

Donbass’da artan gerilimin ardından Rusya eleştirilerin odağı olmuştu.

Rus yetkililer, savaş hazırlığında olunmadığını ifade ederek, olayın tatbikattan ibaret olduğunu söylemişti.

ZELENSKIY PUTİN’E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna’ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbass’ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna." ifadelerini kullanmıştı.