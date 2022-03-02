Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinde son durum

Rus güçlerinin ilerlemeye devam etmesine karşılık Ukraynalı askerler direnişlerini sürdürüyor. Ukrayna topraklarındaki son tablo, harita üzerinde gösterildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı saldırılar 7'nci gününe girdi.

Batı dünyası, Moskova yönetimini yaptırımlarla durdurmaya çalışırken, Rus güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor.

Operasyonlardaki kararlılığını gösteren Rusya, yaptırımların harekatı durdurmada başarısız olacağını söylüyor.

SALDIRILARIN SEYRİ HARİTADA

Rusya basını tarafından servis edilen yeni haritada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarındaki varlığı gözler önüne serildi.

Saldırı altındaki ülkenin özellikle doğu kısımlarındaki bölgelerin ele geçirildiği ve Rusya askerlerinin varlığının her geçen gün arttığı görüldü.

Ukrayna ordusundan silahlarını bırakmasını isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonun amacının Kiev'deki yönetimi değiştirmek olduğunu ifade etmiş, orduya "darbe" çağrısı yapmıştı.

UKRAYNA GÜÇLERİ DİRENİYOR

Rusya ordusu, kuzey tarafı başta olmak üzere doğu ve güneyden başkent Kiev'i kuşatmaya çalışıyor, ancak Ukrayna askerleri ülkenin çeşitli noktalarında direnişlerini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, halka direniş çağrısında bulunurken, "Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek." diye konuşmuştu.