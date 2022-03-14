Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok çocuğu ailesiz bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Ukraynalı çocuklar ailelerinden oldu. Ukraynalı diplomat Vasyl Bodnar ailesiz kalan çocukları paylaştı.

Dünyanın gözleri önünde insani bir dramın yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında 19 gün geride bırakıldı.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

Savaş sebebiyle ise birçok Ukraynalı çocuk ve bebek ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Savaşta birçoğunun babası hayatını kaybettiği için yetim kalan, ailesini kaybeden çocuklar ile ilgili Ukraynalı diplomat Vasyl Bodnar twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Video da yan yana sıralanmış bir şekilde küçük yaşta ailesinden kopmak zorunda kalan çocuklar gözüküyor.

"BUNU ASLA AFFETMEYECEĞİZ"

Bodnar paylaşımında, "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI YETİM ÇOCUKLARI RUSLAR EVLAT EDİNECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yetim kalan çocukların Rusya'da evlat edinebilmesi için yasa değişikliğine olumlu baktığını açıklayıp, "Bunlar olağanüstü durumlar ve bana öyle geliyor ki bürokratik gecikmeleri değil, çocukların çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor. " ifadelerini kullanmıştı.