- Haberler
- Dünya Haberleri
- Saldırı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama
Saldırı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama
ABD Başkanı Joe Biden "Putin yönetimi savaşı seçti" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 24.02.2022 - 21:48
- Güncelleme : 24.02.2022 - 21:56
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yapılacak ek yaptırımları açıkladı.
"Putin yönetimi savaşı seçti" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya savaşın sonuçlarına katlanacak. Yaptırımları ve sınırlamaları daha da genişleteceğiz.
Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız"
AYRINTILAR GELİYOR..