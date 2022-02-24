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    Saldırı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama

    ABD Başkanı Joe Biden "Putin yönetimi savaşı seçti" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 21:56
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    Saldırı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yapılacak ek yaptırımları açıkladı.

    "Putin yönetimi savaşı seçti" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya savaşın sonuçlarına katlanacak. Yaptırımları ve sınırlamaları daha da genişleteceğiz.

    Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız"

    AYRINTILAR GELİYOR..


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