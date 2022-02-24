Saldırı sonrası Joe Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden "Putin yönetimi savaşı seçti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yapılacak ek yaptırımları açıkladı.

"Putin yönetimi savaşı seçti" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya savaşın sonuçlarına katlanacak. Yaptırımları ve sınırlamaları daha da genişleteceğiz.

Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız"

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