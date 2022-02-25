Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Çin - Tayvan krizi mercek altında

Rusya'nın Donbas ayrılıkçılarını bahane ederek Ukrayna'ya asker harekat düzenlemesi sonrası, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'in nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Rusaya ve Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle başlayan ve savaşa neden olan krizin bir benzerinin Çin ile Tayvan arasında yaşanmasından endişe ediliyor.

Çin, Tayvan'ın Ukrayna olmadığını vurgulasa da, Tayvan'ın kendini Çin işgaline karşı Batılı ülkelerin desteğiyle yıllardır silahlandırdığı bir gerçek.

ÇİN: "TAYVAN, UKRAYNA DEĞİLDİR, AYRILMAZ PARÇAMIZDIR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın durumuna benzettiği, ana karanın güç kullanarak Ada'yı işgal etmesini önlemek için uluslararası toplumun silah tedarik etmesi gerektiğine dair açıklamalarına yönelik soruya yanıt verdi.

Ukrayna sorununun gündeme gelmesinden itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunan Hua, "Tayvan, elbette ki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur." ifadesini kullandı.

"TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞI, SONUCA ULAŞMAZ"

Hua, Tayvanlı yetkililerin, Ukrayna sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmasının akıllıca olmadığını belirterek, "Tayvan bölgesinde barış, Boğaz'ın iki yasası arasındaki barışçı ilişkileri geliştirerek sağlanabilir, yabancı güçlere silah satışı ve askeri destek için yalakalık yaparak değil. 'Tayvan'ın bağımsızlığı' sonuca ulaşmayacak bir girişimdir. Kimse böyle bir yanılsamaya kapılarak bu konuda hesap hatası yapmamalıdır." diye konuştu.

"ÇİN'İN EGEMENLİĞİ HİÇBİR ZAMAN BÖLÜNMEDİ"

Tayvan sorununun kökeninin iç savaş olduğunu ve bu nedenle taraflar arasında siyasi cepheleşme bulunduğunu vurgulayan Hua, "Ancak Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü hiçbir zaman bölünmemiştir ve bölünemez. Bu, Tayvan sorununun statükosudur." değerlendirmesinde bulundu.

TAYVAN: "ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI İHLALDE BULUNDU"

Tayvan Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağının 'ihlalde' bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Tayvan savaş uçaklarının Çin savaş uçaklarını uyarmak için havalandığı ve Çin'in faaliyetlerini izlemek için hava savunma füzelerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

Tayvan, son 2 yıldır Çin savaş uçaklarıyle ilgili sürekli olarak Pekin'e ADIZ ihlal etmekle suçluyor.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor.

ÇİN GEMİLERİ, TAYVAN KARA SULARINDA

Çin Halk Cumhuriyeti savaş gemilerinin, Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan kara sularına girdiği öğrenildi.

OCAK AYINDA 39 ÇİN SAVAŞ UÇAĞI İHLALİ BİLDİRİLDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, 23 Ocak'ta aynı bölgeye 39 Çin savaş uçağının girdiğini duyurmuştu.

Ülkede alarm düzeyini yükselten Tayvan yönetiminde, Rusya'nın Donbas operasyonunun Çin tarafından Tayvan'a yönelik avantaja çevrilebileceği endişesi hakim.

ÇİN'DEN ABD'YE: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA, ATEŞLE OYNAMA"

'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, Washington'ın Taipei'ye silah satışlarını veya diğer destek gösterilerini rutin olarak kınıyor. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, dünkü basın toplantısında ABD'nin yeni Hint-Pasifik stratejisi sorulduğunda, 'Tayvan'ın Çin'in temel meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini' yineledi. Tan, "ABD tarafını Tayvan meselesindeki yüksek hassasiyeti tanımaya, Çin'in iç işlerine karışmayı ve Tayvan meselesinde ateşle oynamayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.