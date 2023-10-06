Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde azaldı

AA
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın Merkez Bankası eylül ayı uluslararası rezervlerini açıkladı.
Buna göre, Rusya'nın uluslararası rezervleri, 1 Ekim itibarıyla 1 Eylül'e kıyasla yüzde 2,17 azalarak 581,6 milyar dolardan 569 milyar dolara geriledi.
Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.
Rusya rezervlerine erişemediği için ekonomik sorunlar yaşadı. Ülke, bir dönem rezervlerine kripto paraları da ekledi.
Uluslararası rezervler döviz, para ve altından oluşuyor
Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıkların toplamı olarak kabul ediliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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