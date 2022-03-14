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    Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi

    Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 22:15
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    Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi

    Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor.

    Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor.

    KENTTEKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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