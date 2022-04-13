Rusya'ya 5G yaptırımı: Ericsson ve Nokia da çekildi

Rusya'ya 5G yaptırımı: Ericsson ve Nokia da çekildi

Nokia, Rusya'dan çıkışını ilan ederken, rakibi Ericsson, ülkedeki iş sahasını süresiz olarak askıya aldı.

Nokia'dan yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısı nedeniyle Rusya'da kalmanın "mümkün olmadığını" bildirildi.

"Faaliyetlerimizi Rusya'nın dışına taşıyoruz"

Açıklamanın devamında, "Geçen haftalarda teslimatları askıya aldık, yeni işleri durdurduk ve sınırlı Ar-Ge faaliyetlerimizi Rusya'nın dışına taşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

CNN International'ın haberine göre, söz konusu çekilmeler sonrasında ülkede 5G faaliyetlerini yürüten tek firma Çinli Huawei oldu.

İki şirketin çekilme kararı ülkedeki internete bağlı hizmetleri etkileyebilir

Batılı ülkeler, işgalden bu yana, ülkeye ileri teknoloji ithalatına getirilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı.

Dünyanın en büyük iki gelişmiş iletişim teknolojisi firması Ericsson ve Nokia'nın Rusya'dan çekilme kararları ülkedeki internete bağlı tüm hizmetlerde olumsuz sonuçlar doğurabilir.