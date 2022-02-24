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    Rusya’ya ait askeri kargo uçağı düştü, tüm mürettebat öldü

    Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağı, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinin yakınındaki Voronej kentinde düştüğü ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 23:35
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    Rusya’ya ait askeri kargo uçağı düştü, tüm mürettebat öldü

    Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi.

    MÜRETTEBATTAN SAĞ KALAN YOK

    Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.

    Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Rusya’ya ait askeri kargo uçağı düştü, tüm mürettebat öldü #1


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