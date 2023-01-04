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    Rusya'ya füzeli saldırının nedeni ortaya çıktı

    Ukrayna tarafından Rus karargahına düzenlenen füzeli saldırıya, yasak olan telefon kullanımının neden olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:01
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:38
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    Rusya'ya füzeli saldırının nedeni ortaya çıktı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden itibaren sürüyor.

    İki ülkenin de ciddi kayıplar verdiği savaşta, bu kez atak Ukrayna tarafından geldi.

    Ukrayna, 1 Ocak günü, Donetsk bölgesindeki Makiiva'da bulunan askeri bölgeye füzeli saldırı gerçekleştirdi.

    Saldırı sebebi: Telefon kullanımı

    Rusya, saldırının ana nedeninin, yasak olmasına rağmen askerlerin Ukrayna silahlarının menzilinde cep telefonlarının bulunması ve "yoğun kullanımı" olduğunun aşikar olduğu açıklandı.

    Saldırıda öldürülen insan sayısı doğrulanmamış olsa da, Rusya'nın savaşta kabul ettiği en büyük ölü sayısı kaydedildi. Ölü Rus askeri sayıdı 89'a yükseldi.

    Ukrayna, saldırıda 400 askerin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını söyleyerek rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

    Rusya ya füzeli saldırının nedeni ortaya çıktı #1

    Benzer olayların yaşanmaması için adımlar atıldı

    Rusya'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili bir komisyon kurulduğu ve olayın araştırıldığı söylendi.

    Soruşturmada suçlu bulunan yetkililerin adalet önüne çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar atıldığı belirtildi.


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