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    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu

    Vladivostok Limanı'na gelen kargo gemisinde dizili halde duran otomobiller, hava şartları yüzünden buzla kaplandı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 16:49
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    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu

    Güney Kore'nin Busan kentinden "Sun Rio" isimli Panama bayraklı kargo gemisine yüklenen onlarca otomobil, 5 gün sonra Rusya'nın Vladivostok kentindeki limana ulaştı.

    OTOMOBİLLER BUZ TUTTU

    Ancak limana ulaşan onlarca otomobil, soğuk hava nedeniyle buz tabakasıyla kaplandı. Araçların üzerindeki buzların 3 ile 10 santimetre kalınlığında olduğu tespit edildi.

    İLK DEĞİL

    Araçları nakleden geminin kaptanı Pyotr Osichansky, daha önce de benzer durumların sıkça yaşandığını belirterek, "Geminin Busan'dan, Vladivostok'a ulaşması 5 günümüzü aldı. Rüzgarlı havada denizde ilerleyen geminin üzerine dalgalarla su sıçrar ve soğuk havanın etkisiyle buz tabakası oluşur." dedi.

    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu VİDEO

    HASARA YÖNELİK İNCELEME YAPILACAK

    Limana ulaşan araçların bugün indirileceği ifade edilirken, araçlarda kalıcı bir hasarın oluşup oluşmadığının, uzmanların incelemesinden sonra öğrenileceği açıklandı.

    Buz tutan araçları taşıyan geminin, 1991 yılında Japonya'da inşa edildiği ve 30 yıl boyunca bu hat boyunca kuru yük ve otomobil nakliyesinde kullanıldığı öğrenildi.

    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu #1

    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu #2

    Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu #3

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