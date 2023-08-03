Rusya'ya İHA'larla saldırı girişimi: Hava savunma sistemleri engelledi Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın 6 İHA'yla saldırmaya çalıştığını duyurdu. Hava araçlarının, gece saatlerinde savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın Rusya topraklarına taşınacağını açıkladı.

Kiev'den bu yönde verilen mesajlar sonrası Rusya toprakları, peş peşe İHA'larla yapılan saldırı girişimleriyle karşılaşıyor.

Başkent Moskova çevresinde yeni bir saldırı girişiminde daha bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, kentin batısında bulunan Kaluga Bölgesi üzerinde Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

6 İHA'yla saldırı girişimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 6 İHA ile saldırı girişimine yönelik, “Bu gece Kaluga Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı da imha ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Hava savunma sistemleri vurdu

Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güneybatısında gece hava savunma sistemlerinin 6 İHA’yı vurduğunu, herhangi bir kayıp ve zarar olmadığını bildirdi.

Temmuzda yapılan saldırılar

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA’larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz’da ve 1 Ağustos’ta da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Her iki saldırıda da Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene İHA çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.