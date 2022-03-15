Petrol
99.4
-7.02%
Euro
16.11
-0.51%
Dolar
14.64
-0.96%
Altın
905.36
-2.43%
Borsa
2092
0.17%
Bitcoin
572.250
-0.98%
BTXN Coin
39.00
0.05%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu

    Ukrayna'ya saldırısı sonucu açıklanan yatırımlarla dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı bugüne kadar 6 bin 400'e ulaştı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu

    Rusya-Ukrayna savaşında 20’inci gün geride kalırken, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırım dalgası da devam ediyor.

    Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

    YAPTIRIMLARIN SAYISI 6 BİN 400 OLDU

    Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 3 bin 646 yeni yaptırıma maruz kaldı.

    Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 6 bin 400'e ulaştı.

    İRAN’I, SURİYE’Yİ VE KUZEY KORE’Yİ GERİDE BIRAKTI

    Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı.

    Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.

    Rusya ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu #1

    ABD, RUSYA'YA YÖNELİK 278 YAPTIRIM KARARI ALDI

    22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik en çok yaptırım kararı alan ülke, 678 yaptırımla Avrupa Birliği (AB) oldu.

    AB'yi, 572 yaptırımla Fransa, 568 yaptırımla İsviçre, 511 yaptırımla Kanada ve 464 yaptırımla Avustralya takip etti.

    ABD ise 22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı.

    3 BİN 257'Sİ BİREYLERE, 379'U KURULUŞLARA

    Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 3 bin 257'si bireylere uygulanırken, 379'u kuruluşları, 7'si gemileri ve 3'ü uçakları hedef aldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

    Putin'in kararına tepki olarak, Batılı ülkeler, 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararını açıkladı.

    Rusya ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400 oldu #2

    RUSYA'YA AĞIR EKONOMİK BEDEL ÖDETİLİYOR

    Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batılı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Reyting sonuçları 13 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi...
    Medya

    Reyting sonuçları 13 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi...

    Lütfü Savaş: Hatay'da doğan 4 bebekten 3'ü Suriyeli
    Gündem

    Lütfü Savaş: Hatay'da doğan 4 bebekten 3'ü Suriyeli

    Görüş Bildir