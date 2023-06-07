Rusya'yı düşman olarak gören Avrupalıların sayısı ikiye katlandı Kıtada Putin liderliğindeki ülkeye 'düşmanca' bakışın arttığı belirtildi. Ülkelere göre oranlardaki değişiklik dikkat çekiyor.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Avrupa'da Moskova'ya bakışı ciddi şekilde değiştirdi.

Savaşın başlamasından 15 ay sonra yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı hasım ya da rakip olarak gören Avrupalıların sayısı iki kat arttı.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin araştırmasına göre, ankete katılan 11 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesinde yanıt verenlerin yüzde 55'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğindeki ülkeyi düşman olarak görüyor.

Avrupa'da Rusya karşıtlığı artıyor

Konuya ilişkin sayının 2021'den bu yana ikiye katlandığına dikkat çekildi.

Rusya hakkında "son derece olumsuz" görüşe sahip insanların oranı ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Bu oranlar Danimarka'da yüzde 74, Polonya'da yüzde 71, İsveç'te yüzde 70, Hollanda'da yüzde 67, Almanya'da yüzde 62, İtalya'da yüzde 37 ve Bulgaristan'da ise sadece yüzde 17.

AB'nin savunma yeteneklerini geliştirmesini istiyorlar

Guardian'ın haberine göre, Avrupalılar, AB'nin dış politikada daha fazla kendine güvendiğini ve kendi savunma yeteneklerini geliştirdiğini görmek istiyor.

Birçoğu için, Çin'in Rusya'ya nihai silah teslimatının açık bir şekilde "kırmızı çizgiyi geçmek" anlamına geleceği kaydedildi.

Yaklaşık yüzde 41'lik kesimin, bu durumun Batı ekonomilerine zarar verse bile Pekin'e yönelik ekonomik yaptırımları desteklemeye sevk edeceğini düşünüyor.