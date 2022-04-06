Ruta Meilutyte, Rusya'yı protesto için kırmızıya boyadığı gölette yüzdü

Ruta Meilutyte, Rusya'yı protesto için kırmızıya boyadığı gölette yüzdü

Litvanyalı olimpiyat şampiyonu Ruta Meilutyte, başkent Vilnius’ta kırmızıya boyadığı gölette yüzerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Son olarak Rus birliklerinin Kiev yakınlarındaki Buça şehrinden çekilirken arkasında bıraktığı sivil cesetler, dünyanın gündemine oturdu.

Medyaya yansıyan görüntülere tüm dünyadan tepki yağarken Litvanya'nın başkenti Vilnius, alışılmadık bir protesto gösterisine sahne oldu.

'KAN GÖLÜ'NDE YÜZDÜ

Litvanyalı olimpiyat şampiyonu yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği yakınlarındaki kırmızıya boyadığı gölette yüzdü.

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti.

Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü.

DOĞAYA ZARARSIZ BOYA KULLANILDI

Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.



