Saçlarını Türkiye'de yaptıran kadın: Daha ucuz ve daha iyi Laiba adlı kadın, aldığı birbirinden farklı hizmetlere 250 dolar ödedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Türkiye'dekiler çok yetenekli. Türk kuaförleri en iyisi" dedi.

ensonhaber.com

Saçlarını yaptırmak için Türkiye'ye gelen yabancı bir sosyal medya kullanıcısı, aldığı hizmeti aşama aşama paylaştı.

"Laibarang" adlı kullanıcı, istediği görünüme kavuşmak üzere İstanbul'a uçmaya karar verdi.

"Birçok kişinin ağzını açık bıraktı"

İngiltere basınından The Sun gazetesi, "Salon deneyimini belgeleyen ve yakın zamanda evlenen güzellik hayranı, yaşadığı süreçle birçok kişinin ağzını açık bıraktı." diye yazdı.

Türkiye'de salon deneyimini görüntüledi

Videonun başında Laiba'nın, kuaför koltuğunda oturarak saçlarını yaptırmaya hazır halde beklediği görülüyor.

Laiba'nın önce toplanan uzun saçları, daha sonra folyolarla sarıldı. Kullanıcı, yaşadıklarını aynadan görüntüledi.

250 dolar ödedi

Sonraki aşamada üç farklı stilistin kadının saçını boyayıp şekillendirdiği görülüyor. Görüntülerin sonunda Laiba, şekillendirilmiş ve kıvrılmış yeni buklelerini gösterdi.

Laiba, saç rengi, saç kesimi ve kollajen tedavisi için 250 dolar (4 bin 850 Türk Lirası) ödediğini açıkladı.

"Daha ucuz ve çok daha iyi"

Ödediği miktarın yüksek olduğuna dair yorumlara katılmayan Laiba, daha önce aldığı hizmetlere kıyasla "daha ucuz ve çok daha iyi" olduğunu ifade etti.

"Türk kuaförleri en iyisi"

Binlerce görüntüleme ve beğeni alan videoya birbirinden farklı yorumlar geldi:

İnanamıyorum, çok güzelsin. Türkiye'dekiler çok yetenekli. Laiba, bunu çok sevdim.



İngiltere'de yalnızca bir stilist seninle ilgilenir. Türk kuaförleri en iyisi. (Kolombiya şehri) Cali'de yaşıyorum ve bu, büyük bir hayal kırıklığı.