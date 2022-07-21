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    Saddam Hüseyin'in sarayı müzeye dönüştürülüyor

    Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin tarafından Babil’de yaptırılan ve atıl halde bulunan sarayın müzeye dönüştürüleceği açıklandı.
    • 21.07.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 04:09
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    Saddam Hüseyin'in sarayı müzeye dönüştürülüyor

    Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin'in izleri silinmeye devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hasan Nazım’ın verdiği talimat doğrultusunda başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan tarihi Babil kentindeki Saddam’ın Sarayı ya da diğer adıyla Babil Sarayı’nın kentin tarihsel yapısına uygun bir müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

    Bakanlığa bağlı Konferans Sarayı Müdürü Sabah el-Hesnavi Irak basınına yaptığı açıklamada, Babil Valisi Ali Vaad Allavi ile bir araya gelen bakanlık heyeti söz konusu sarayın müzeye dönüştürülmesini görüştüklerin aktardı.

    Restorasyon yapılacak

    Sarayın uzun yıllardır maruz kaldığı ihmal sonucu hasar gördüğünü belirten el-Hesnavi, Saddam’ın Sarayı’nın eski tarihi eserlerin sergileneceği müzeye dönüştürülmesi için restorasyon yapılması konusunda Bakanlık ile Valilik arasında anlaşma sağlandığını söyledi.

    Saray, 90’lı yıllarda 4 yılda Fırat Nehri yakınlarında 4 bin yıllık tarihe sahip antik Babil kentinin göbeğinde yapay bir tepe üzerinde inşa edildi ve ABD’nin Irak’ı işgali ile ABD güçleri, 2003’ten 2011 yılına kadar sarayı karargah olarak kullandı.

    Saddam Hüseyin in sarayı müzeye dönüştürülüyor #1

    Saddam Hüseyin in sarayı müzeye dönüştürülüyor #2


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