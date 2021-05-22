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    Sadeddin el-Osmani'den Hamas'a zaferi için tebrik mektubu

    Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, tebrik mektubunda Filistinlilerin topraklarını özgürleştirmeleri için desteklerini sürdüreceğini belirtti.
    • AA
    • 22.05.2021 - 23:37
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 23:49
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    Sadeddin el-Osmani'den Hamas'a zaferi için tebrik mektubu

    Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarında direniş gösteren Hamas’a tebrik mektubu gönderdi.

    “BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ”

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye gönderilen mektupta Fas Başbakanı Osmani'nin, Doğu Kudüs başkentli bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için destek vereceğini yinelendi.

    “FİLİSTİN DAVASINDA ÖN SAFLARDA MÜCADELE EDECEĞİM”

    Fas Başbakanı Osmani, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

    Osmani mektubunda Filistin davasında ön saflarda mücadele edeceğini belirterek Filistinlilerin topraklarını özgürleştirmesi konusunda desteklerini sürdüreceğini söyledi.

    Sadeddin el-Osmani den Hamas a zaferi için tebrik mektubu #1

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