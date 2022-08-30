Sadr, Irak halkından özür diledi

Siyasetten çekilen Sadr, destekçilerine seslenerek eylemi sona erdirmelerini istedi.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede yaşanan çatışmaların ardından bir süre devam eden sessizliğini bozdu.

Sadr, Necef'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, karışıklık ve çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diledi.

Çağrı yaptı: Eylemi bitirin

Siyaseti bıraktığını açıklayan Sadr ayrıca, destekçilerinden Yeşil Bölge'deki oturma eylemini 1 saat içinde bitirmelerini istedi.

Geri çekilme çağrısı üzerine Sadr yanlıları, Bağdat'taki söz konusu bölgeden ayrılmaya başladı.

Güvenlik güçlerine teşekkür etti

Destekçilerinin eylemlerini eleştiren söz konusu isim, "Tarafsız bir duruş sergileyen güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Şimdi Ekim Devrimi'ni eleştirdiğim gibi Sadr hareketinin devrimini de eleştiriyorum." dedi.

Irak'ta ortalık karıştı

Sadr'ın siyaseti bırakma kararı, Şii politikacının destekçilerini sokaklara dökmüş, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucu 30 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Irak'ta Yeşil Bölge, çatışmalara sahne oldu ViDEO