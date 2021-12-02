Sağlam bir yeri yok! Erotik film yıldızı ​Adriana Chechik'in, sette başına gelenler...

ABD'li erotik film yıldızı Adriana Chechik, rol aldığı filmlerin setlerinde yaşadığı sakatlıklardan söz etti. Chedick boynunun, omurgasının ve beyinsapının hasar gördüğünü ifade etti.

30 yaşındaki erotik film starı Adriana Chechik, rol aldığı filmlerin setlerinde yaşadığı sakatlıklardan söz etti.

'The Plug Podcast'e konuk olan Chechik, rol aldığı çeşitli filmlerde boynunun, omurgasının ve beyinsapının hasar gördüğünü ifade etti.

BİRÇOK SAKATLIK YAŞADI

Chechik, "Artık çok kötü bir boynum var. Sinir sıkışması yaşadım ve omurgamın bazı bölümleri yerinden oynadı" diye konuştu.

Sahnelerinden birinde disk kayması yaşadığını ifade eden Chechik, "Beyinsapım birazcık yerinden çıktı" dedi.

"GÜREŞİN DAHA SEKSİSİ..."

Mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

BUZ BANYOSU YAPIYOR

30 yaşındaki porno yıldızı, sahnelerinden sonra vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ifade etti.

2013'ten bu yana pornografik filmlerde rol alan Chechik, vücudunun gördüğü zarara rağmen mesleği bırakmayı düşünmediğini ifade etti.