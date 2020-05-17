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    Sağlıkçılar, Belçika Başbakanı Wilmes'i protesto etti

    Düşük ücrete tepki gösteren sağlık çalışanları, hastaneye gelişi sırasında Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'e sırtlarını döndü.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2020 - 10:43
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    Sağlıkçılar, Belçika Başbakanı Wilmes'i protesto etti

    Yaklaşık 55 bin koronavirüs vakası ve 9 bin 5 ölümün yaşandığı Belçika, sağlık çalışanlarının protestosuna sahne oldu.

    Başbakan Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de bir hastaneyi ziyaret etti.

    Wilmes'ın aracı St Peter's Hastanesi'ne geldiği sırada, yolun kenarında karşılıklı dizilen hemşireler ve acil servis doktorları, Belçika Başbakanı'na sırtlarını döndü.

    SIRTLARINI DÖNEREK PROTESTO ETTİLER

    Sağlık personelinin tepkisinin nedeni, koronavirüs salgını döneminde seslerinin yeterince duyulmaması, kendilerine az ödeme yapılması ve koronavirüs krizinin doğru bir şekilde ele alınmaması...

    Belçika Başbakanı hastane ziyaretinde protesto edildi VİDEO

    DÜŞÜK ÜCRET, PERSONEL EKSİKLİĞİ

    Wilmes, ayrıca bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe kesintiler yapmıştı.

    Belçika basınında çıkan haberlerde, sağlık hizmetlerinde kesinti, düşük ücretler ve personel eksikliği de tepkinin diğer sebepleri arasında gösterildi.

    BAŞBAKAN'DAN UZLAŞI MESAJI

    Sosyal medya hesabından hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Başbakan Wilmes, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada uzlaşı mesajı verdi.

    Wilmes, "Herkes hastane personelinin durumunun farkında. Zorluklar arttı. Hemşirelik mesleğini yapısal olarak yeniden değerlendirmek gerekecek. Bu, kesin olan bir şey." diye konuştu.

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