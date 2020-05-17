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- Sağlıkçılar, Belçika Başbakanı Wilmes'i protesto etti
Sağlıkçılar, Belçika Başbakanı Wilmes'i protesto etti
- Haber Merkezi
- 17.05.2020 - 10:43
Yaklaşık 55 bin koronavirüs vakası ve 9 bin 5 ölümün yaşandığı Belçika, sağlık çalışanlarının protestosuna sahne oldu.
Başbakan Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de bir hastaneyi ziyaret etti.
Wilmes'ın aracı St Peter's Hastanesi'ne geldiği sırada, yolun kenarında karşılıklı dizilen hemşireler ve acil servis doktorları, Belçika Başbakanı'na sırtlarını döndü.
SIRTLARINI DÖNEREK PROTESTO ETTİLER
Sağlık personelinin tepkisinin nedeni, koronavirüs salgını döneminde seslerinin yeterince duyulmaması, kendilerine az ödeme yapılması ve koronavirüs krizinin doğru bir şekilde ele alınmaması...
Belçika Başbakanı hastane ziyaretinde protesto edildi VİDEO
DÜŞÜK ÜCRET, PERSONEL EKSİKLİĞİ
Wilmes, ayrıca bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe kesintiler yapmıştı.
Belçika basınında çıkan haberlerde, sağlık hizmetlerinde kesinti, düşük ücretler ve personel eksikliği de tepkinin diğer sebepleri arasında gösterildi.
BAŞBAKAN'DAN UZLAŞI MESAJI
Sosyal medya hesabından hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Başbakan Wilmes, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada uzlaşı mesajı verdi.
Wilmes, "Herkes hastane personelinin durumunun farkında. Zorluklar arttı. Hemşirelik mesleğini yapısal olarak yeniden değerlendirmek gerekecek. Bu, kesin olan bir şey." diye konuştu.