Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Kudüs çağrısı

Muhammed Salah, dünya liderlerine yaptığı çağrıda Filistin'deki masum insanların korunması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi.

Yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

“YETTİ ARTIK”

Liverpoollu Salah, sosyal medya hesabından Boris Johnson’ı etiketleyerek paylaştığı tweetinde, tüm dünya liderlerini masum insanları korumaları gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık."





PROFİL FOTOĞRAFINI MESCİD-İ AKSA YAPTI

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de sosyal medya hesabının profil fotoğrafını değiştirerek Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu.

Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.