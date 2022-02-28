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    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya'ya gitmeye devam ediyor

    Rus güçlerinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi hız kesmeden devam ederken, Ukrayna vatandaşları ülkesini terk ediyor. Halkın bir kısmı Slovakya'da.
    • AA
    • 28.02.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:28
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    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya'ya gitmeye devam ediyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, 5'inci gününde devam ediyor.

    Sivillerin de öldürüldüğü saldırıdan kaçan Ukraynalılar ülkelerini terk etmeye başladı.

    SİVİLLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

    Bu kapsamda ise Ukrayna'dan ayrılan bazı vatandaşlar Slovakya'ya gitti.

    Siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

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    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya ya gitmeye devam ediyor #2

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    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya ya gitmeye devam ediyor #6

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    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya ya gitmeye devam ediyor #9

    Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya ya gitmeye devam ediyor #10

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