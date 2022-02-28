Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya'ya gitmeye devam ediyor

Saldırıdan kaçan Ukraynalılar Slovakya'ya gitmeye devam ediyor

Rus güçlerinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi hız kesmeden devam ederken, Ukrayna vatandaşları ülkesini terk ediyor. Halkın bir kısmı Slovakya'da.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, 5'inci gününde devam ediyor.

Sivillerin de öldürüldüğü saldırıdan kaçan Ukraynalılar ülkelerini terk etmeye başladı.

SİVİLLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Bu kapsamda ise Ukrayna'dan ayrılan bazı vatandaşlar Slovakya'ya gitti.

Siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Velke Slemence bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.