Saldırılarda ölen İsrailli asker sayısı 73'e yükseldi İsrail ordusu, Hamas'ın devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Tüm dünyada gelişmeler yakından takip ediliyor.

İsrail ordusundan Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama geldi.

73 İsrail askeri öldü

Açıklamada Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.