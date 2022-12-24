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    Sam Bankman-Fried ve FTX yöneticileri, milyarlarca dolarlık gizli kredi aldı

    Savcılarla iş birliği yapan Alameda'nın eski CEO'su, "Krediyi gizleyen belirli üç aylık bilançolar hazırladık" itirafında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 12:43
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    Sam Bankman-Fried ve FTX yöneticileri, milyarlarca dolarlık gizli kredi aldı

    Kripto para borsası FTX'in iflası, piyasada çalkantılara yol açtı.

    ABD'nin suç duyurusu sonrası Bahamalar'da yakalanan şirketin eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

    İflas eden borsayla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

    Milyarlarca dolarlık gizli kredi ayrıntısı

    Açıklama, yine Bankman-Fried'ın kurduğu kripto para ticaret şirketi Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison'dan geldi.

    Ellison, Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerinin, Alameda'dan milyarlarca dolarlık gizli kredi aldığını söyledi.

    "Krediyi gizleyen bilançolar hazırladık"

    Savunma duruşmasının bir dökümüne göre, Ellison, Bankman-Fried ile FTX'in yatırımcılarından, borç verenlerinden ve müşterilerinden serbest yatırım fonunun borsadan sınırsız miktarda borç alabileceğini saklama konusunda anlaştığını itiraf etti.

    Manhattan federal mahkemesinde Yargıç Ronnie Abrams'a konuşan Ellison, "Alameda'nın borçlanma boyutunu ve FTX yöneticilerine ve ilgili taraflara verdiği milyarlarca dolarlık krediyi gizleyen belirli üç aylık bilançolar hazırladık." dedi.

    Sam Bankman-Fried ve FTX yöneticileri, milyarlarca dolarlık gizli kredi aldı #1

    Savcılarla iş birliği yapıyorlar

    Reuters'ın haberine göre, Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang suçlarını kabul etti ve savunma anlaşmalarının bir parçası olarak savcılarla iş birliği yapıyor.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, FTX'in kurucusu Bankman-Fried'a dolandırıcılık davası açmıştı.

    Sam Bankman-Fried ve FTX yöneticileri, milyarlarca dolarlık gizli kredi aldı #2


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