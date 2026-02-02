Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın ardından Haseke'ye girişler başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de hareketli dakikalar...

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarının Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

Ancak SDG, verilen süreye rağmen imzalanan anlaşmaya uymadı.

MÜZAKERELER ASKIYA ALINIP OPERASYON BAŞLATILDI

Mutabakatta SDG'ye verilen sürenin dolması üzerine Şam yönetimi, tüm müzakereleri askıya aldı.

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen başarılı nokta atışı operasyonlar ile Halep'te örgüt işgalinde olan 3 mahalle de temizlendi.

Ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.

YENİ BİR MUTABAKAT DAHA İMZALANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

SURİYE GÜÇLERİ, HASEKE'DE

Anlaşmanın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, terör örgütü SDG/YPG'nin kontrol altında tuttuğu Haseke’ye girmeye başladı.

Konvoyun 100 personel ve bir komutandan oluştuğu belirtilirken SDG, Şam güçlerinin Haseke'ye gireceği bugün sokağa çıkma yasağı ilan etti.

DÜN AYN EL-ARAB'A GİRİLMİŞTİ

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki 'Kobani' olarak da bilinen Ayn el-Arab bölgesinde de hareketlilik sürüyor.

Suriye Halep İç Güvenlik Güçleri, anlaşmanın uygulanması amacıyla dün Ayn El-Arab şehrine gelmişti.

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Suriye hükümet yetkilisi Al-Ekhbariya, anlaşma metnini açıklamıştı.

Açıklamada yer alan 5 madde şu şekildeydi:

1. Suriye hükümeti ile SDG arasında askeri ve idari güçlerin aşamalı entegrasyon sürecine ilişkin bir anlayış içeren kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

2. Anlaşma, istikrarı artırmak amacıyla askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesini ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini, bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını ve Halep Valiliği'ne bağlı bir tümen içinde Ayn el-Arab güçleri için bir tugay oluşturulmasına ek olarak, SDG güçlerinden üç tugaydan oluşan bir askeri tümenin kurulmasını içermektedir.

3. Anlaşma ayrıca, devlet memurlarının istihdamının güvence altına alınmasını sağlarken, özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini de içermektedir.

4. Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının belirlenmesi ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönüşünün sağlanmasına ilişkin anlaşmanın amacı, Suriye topraklarını birleştirmek, hukuku uygulamak ve ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirerek bölgede tam entegrasyonu sağlamaktır.

5. Askeri ve güvenlik entegrasyonu tugaylar içinde bireysel olacak, böylece devlet tüm sivil ve hükümet kurumlarını, geçiş noktalarını ve limanları devralacak ve ülkenin hiçbir kısmı devletin kontrolü dışında kalmayacak."