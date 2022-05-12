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    Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

    Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde bulunan kara deliği ilk kez görüntüleyerek yayınladı.
    • 12.05.2022 - 23:03
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 23:38
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    Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

    Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

    Uluslararası ortak bir çalışmada görev alan gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde devasa bir kara deliğin ilk görüntüsünü ortaya çıkarmayı başardı.

    AA'nın haberine göre, Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu'nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu'nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.

    "Galaksinin merkezindeki nazik dev"

    Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi.

    Özel, Samanyolu kara deliğinin, Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olan "Yay A" olarak adlandırıldığını ve güneşten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

    Event Horizon Telescope'uyla araştırma yapan gökbilimciler daha önce 2019'da, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin kara deliğini görüntülemişti.

    Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, ışık ve maddenin kaçamadığı bu dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor.

    Samanyolu ndaki kara delik ilk kez görüntülendi #1


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