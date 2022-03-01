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    Sanal dünyada ki Rusya-Ukrayna savaşı

    Rus hacker grubu Killnet, Rusya Devlet Başkanlığı sitesi başta olmak üzere tüm kurumlara siber saldırılar yapan Anonymous'un resmi internet sitesini hackledi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 22:30
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    Sanal dünyada ki Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa sanal dünyada da tüm hızıyla devam ediyor.

    Rusya’nın saldırı kararının ardından dünyanın en popüler hacker grubu Anonymous, Ukrayna'ya destek olmak için Rusya'ya siber saldırı başlatmıştı.

    ANONYMOUS SALDIRI DÜZENLEDİ

    Kremlin Sarayı’nın resmi internet sitesi, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumların internet sitesine saldırılar düzenleyen Anonymous, bu sitelere erişimi durdurmuştu.

    Anonymous’un saldırılarının ardından Rus hacker grubu Killnet ise, Anonymous'un resmi internet sitesine saldırdı.

    VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNULDU

    Anonymous'un internet sitesi çökertmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Killnet, Anonymous'un internet sitesine saldırı yaptıklarını ve erişime kapattıklarını duyurarak, Rus ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin vatandaşlarına çağrıda bulundu.

    Sahte görüntülerle Rusya'ya karşı bilgi savaşı başlatıldığını savunan Rus bilgisayar korsanları, bu görüntülere kimsenin inanmamasını istedi.

    Sanal dünyada ki Rusya-Ukrayna savaşı #1


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