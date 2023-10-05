Sancaktepe'de 3 kardeşin ölümü: İstanbul Valisi Gül, acılı aileyi ziyaret etti Vali Gül, Sağın Ailesi'ne yaptığı ziyarette, "Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız" dedi. Gül, adli soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi.

AA & Ensonhaber İstanbul Sancaktepe'de kendilerinden bir süredir haber alınamayan 3 kardeşin cansız bedenine rastlandı. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde bulundu. "İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu" Kardeşler toprağa verilirken baba Ayvaz Sağın, "Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu." dedi. Acı ölüm haberlerinin ardından soruşturma başlatılırken İstanbul Valisi Davut Gül, Sağın Ailesi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Üç evladımızın acısının ardından ne söylesek boş..." dedi. Vali Gül: Soruşturma devam ediyor "Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız." ifadesini kullanan Vali Gül, şunları paylaştı: Rabbim acılarını hafifletsin. Onları evlatlarıyla cennetinde buluştursun. Adli soruşturma devam ediyor. Tekrar başımız sağ olsun. Üç kardeşin ölümü Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Arama çalışmaları sürerken, dün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmişti. Toprağa verildiler Yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarılmıştı. Cesetlerin, kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı. Sağın kardeşlerin cenazesi, dün Sancaktepe Saruhan Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Gözden Kaçmasın İstanbul Sancaktepe'de belediyenin cemevi inşaatı 3 kardeşe mezar oldu Haberin Detayları