Şanghay'da hava sıcaklıkları sebebiyle kırmızı alarm verildi

Şanghay'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Bu durumundan dolayı şehirde kırmızı alarm konumuna geçildi.

Çin'in Şanghay şehrinde kırmızı alarm verilmesi üzerine art arda uyarılar yayınlandı.

Vatandaşlara uyarılar yapıldı

Meteoroloji bürosunca vatandaşlara, öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde, kalp krizi riskini önlemek için, havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi.

Kırmızı alarm verildi

Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

Çin'in en büyük kenti Şanghay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Kentte bugün Şuciahui Meteoroloji Gözlem İstasyonunda ölçülen sıcaklık değeri yerel saatle 14.12'de 40 dereceyi aştı.

Sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor

AA'nın haberine göre, Şanghay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Kentte 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık, en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Kentte, alt-tropikal yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.