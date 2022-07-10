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    Şanghay'da hava sıcaklıkları sebebiyle kırmızı alarm verildi

    Şanghay'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Bu durumundan dolayı şehirde kırmızı alarm konumuna geçildi.
    • 10.07.2022 - 23:34
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    Şanghay'da hava sıcaklıkları sebebiyle kırmızı alarm verildi

    Çin'in Şanghay şehrinde kırmızı alarm verilmesi üzerine art arda uyarılar yayınlandı.

    Vatandaşlara uyarılar yapıldı

    Meteoroloji bürosunca vatandaşlara, öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde, kalp krizi riskini önlemek için, havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi.

    Şanghay da hava sıcaklıkları sebebiyle kırmızı alarm verildi #1

    Kırmızı alarm verildi

    Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

    Çin'in en büyük kenti Şanghay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Kentte bugün Şuciahui Meteoroloji Gözlem İstasyonunda ölçülen sıcaklık değeri yerel saatle 14.12'de 40 dereceyi aştı.

    Sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor

    AA'nın haberine göre, Şanghay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Kentte 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık, en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

    Kentte, alt-tropikal yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

    Şanghay da hava sıcaklıkları sebebiyle kırmızı alarm verildi #2


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