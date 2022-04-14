Şanghay'da koronavirüse karşı kapanma devam ediyor

Asya ülkesinin en büyük kentinde sokağa çıkma yasağı, şehrin büyük kesiminde henüz sona erdirilmedi. Kent, vaka sayılarına göre üç bölgeye ayrıldı.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de sert tedbirlerin uygulanması sürüyor.

Worldometers internet sitesine göre, Çin'de şimdiye kadar 171 bin 382 vaka ve 4 bin 638 ölüm kayıtlara geçti.

Sokağa çıkma yasağı bitmedi

Ülkenin en büyük kenti Şanghay’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetiliyor, ancak sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, son düşük riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 6,6 milyon kişinin evlerini terk edebileceğini açıkladı.

Kademeli karantina

Merkez, mahallelerin vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılacağını, karantina kısıtlamalarının kademeli uygulanacağını bildirmişti.

Yeni tedbirlere göre, son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler, "önleme bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabiliyor. Bu kategorideki yerleşimler de şu anda çoğunlukla nüfusun daha az yoğun olduğu banliyölerde bulunuyor.

Yerleşim yerleri bölgelere ayrıldı

"Kontrol bölgesi" olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar evlerinden çıkabiliyor fakat bölgelerinin dışında dolaşamıyor.

Son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler ise "yakın kontrol bölgesi" olarak adlandırılıyor ve buralarda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 573, hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 146 vaka kaydedildi.

En çok vakanın görüldüğü yer

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Çin'in vaka raporu

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 20, hastalık belirtisi göstermeyen 26 bin 318 vaka saptandı.

Can kaybı yaşanmadı

AA'nın haberine göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayıları arasındaki farkın giderek açılması dikkati çekiyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 171 bin 382 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong'da 1272 vaka

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise koronavirüsün Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5'inci dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 1272 koronavirüs vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 194 bin 295 vaka görüldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in koronavirüse karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler koronavirüse karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.