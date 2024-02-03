AA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülüyor.

Son operasyon, Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.

8 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)