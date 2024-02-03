Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülüyor.
Son operasyon, Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.
8 şüpheli yakalandı
Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.
Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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