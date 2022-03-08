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    Şanlıurfa'da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı

    Şanlıurfa’da 5 kişi ile birlikte bir iş yerini basıp 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 00:25
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 00:52
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    Şanlıurfa'da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı

    Şanlıurfa Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerini basan 6 kişi, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti.

    ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri operasyon sonucunda 6 zanlıyı da kıskıvrak yakaladı.

    Şanlıurfa'da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı - Video

    ELBİSE DOLABINDAKİ GİZLİ BÖLMEYE SAKLANDI

    Zanlılardan birinin yakalanmamak için elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak zanlı gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı #1

    POLİSTEN KAÇAMADI

    Polisin kendisini bulamayacağını zanneden zanlı, yakayı ele verince üzerindeki şoku uzun süre atlatamadı. Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi.

    O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

    Şanlıurfa da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da polisten kaçan adam, gizli bölmeden çıktı #3


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