Sanna Marin: Dünya, Çin'e bağımlılığını azaltmalı

Başbakan Marin, mesele Çin olduğunda 'saf olmayı' bırakmaları gerektiğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyanın Çin'e bağımlı hale geldiğini söyledi.

Avustralya'nın Sidney şehrinde temaslarda bulunan Marin, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkelerin “otoriter rejimlere bağımlılıklarını kesmeleri” gerektiğini savundu.

Marin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının "dünyada olup bitenlerle ilgili bir savaş ve kavga" olduğunu ve demokratik değerlerin savunulması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"Saf olmayı bırakmanın zamanı geldi"

Pekin yönetimine işaret eden Marin, "Çin söz konusu olduğunda da saf olmayı bırakmanın zamanı geldi." dedi.

Finlandiya Başbakanı, "Hepimizin Çin hakkında endişeleri var. Konu Çin olduğunda bu kritik bağımlılıklara sahip olmadığımızdan emin olmalıyız." diye ekledi.

"ABD karışmasaydı başımız büyük belaya girerdi"

Ukrayna savaşının demokratik ülkelerin daha yakın ticaret ve stratejik ittifaklar kurma ihtiyacını gösterdiğini anlatan Marin, şöyle konuştu:

"Size karşı acımasızca dürüst olmalıyım. Avrupa, şu anda yeterince güçlü değil. ABD, Ukrayna'daki savaşa karışmasaydı başımız büyük belaya girerdi."