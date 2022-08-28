Sanna Marin, parti görüntüleri sonrası koltuğunu kaybedebilir

İskandinav ülkesinde ortaya çıkan görüşlere göre, Marin'in kariyeri tehlikeye girdi. Daha fazla görüntünün ortaya çıkabileceği belirtilirken, "SDP'deki liderliğinin sonu gelebilir" denildi.

Sızdırılan parti görüntüleri nedeniyle ülkesinde şimşekleri üzerine çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in siyasi geleceği tartışılıyor.

Peş peşe yayınlanan görüntülerinin ardından düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Marin, uyuşturu iddialarını reddederek, "Ben de insanım ve bazen bu kara bulutların ortasındaki neşeyi, ışığı ve eğlenceyi de özlüyorum." dedi.

"Kariyeri için tehlikeli olmaya başladı"

Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) eski sekreteri Mikael Jungner, son görüntülerin Marin'i "gülünç" gösterdiğini ve gelecek yılki seçimlerde başbakan olarak kalması için artık çok az şansı olduğunu söyledi.

"Kariyeri için gerçekten tehlikeli olmaya başladı." diyen Jungner, sorunun parti yapmak değil, "yanlış insanlarla parti yapmak" olduğunu vurguladı.

Daha fazla görüntü ortaya çıkabilir

Başbakan Marin'in, çocukluk arkadaşlarıyla veya siyasi partisinin üyeleriyle parti yapması halinde Finlandiya halkının bu durumu benimseyebileceğine dikkat çekildi.

BBC'nin haberine göre, bu skandal henüz geçmiş değil. Gelecek hafta Finlandiya bütçesi yeniden görüşülürken, daha fazla fotoğraf ve videonun ortaya çıkma riski var.

"SDP'deki liderliğinin sonunu getirebilir"

"Parti tartışması, bir sonraki seçimde Marin'in koltuğuna mal olabilir. SDP'deki liderliğinin sonunu getirebilir." diyen Jungner, söz konusu siyasetçinin uzun dönemde ise özellikle genç kadın seçmenlerden çok destek alacağını düşünüyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali

Jungner'e göre, Marin, 2024'te cumhurbaşkanlığına aday olabilir ve seçimi kazanabilir.

Finlandiya'nın devlet başkanı konumundaki kişi, dış politika ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere önemli yetkilere sahip.

Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı ViDEO